Подозреваемые в подготовке теракта в самолете хотели отравить пассажиров газом - The Australian

Семья исламистских экстремистов, подозреваемых в подготовке теракта путем крушения самолета, отправляющегося из аэропорта Сиднея, собиралась отравить пассажиров ядовитым газом, сообщает газета.ру со ссылкой на The Australian.

Четверо австралийцев ливанского происхождения - два отца и два сына - задержаны полицией в рамках спецоперации по ликвидации террористической ячейки в Австралии.

По данным источников издания, для теракта планировалось использовать не взрывное устройство, а девайс, который выпускал ядовитый газ. При этом задержанные являются родственниками, а их семьи связаны брачными узами.

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Источники также пояснили, что газ должен был либо убить, либо обездвижить пассажиров лайнера. Как поясняет The Australian, террористы были близки к завершению создания полноценного устройства.

При этом уточняется, что задержанные были в контакте с террористами "Исламского государства", находящимися в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Австралии контртеррористическая полиция раскрыла заговор, целью которого было взорвать самолет. В ходе обысков в Сиднее были задержаны четверо подозреваемых.