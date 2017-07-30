США провели новое испытание системы ПРО THAAD на Аляске

Вооруженные силы США провели новое успешное испытание системы противоракетной обороны (ПРО) на театре военных действий THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Как сообщает ТАСС, в рамках нынешнего испытания над Тихим океаном с военно-транспортного самолета C-17 была запущена мишень, представлявшая собою баллистическую ракету средней дальности.

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Это было 15-е по счету такого рода испытание комплекса THAAD (за период с 2005 года). Система THAAD, находившаяся на острове Кадьяк (штат Аляска), обнаружила цель и осуществила ее сопровождение, а также перехват. Как сообщается, расчет комплекса THAAD, принимавший участие в испытании, не знал действительное время запуска ракеты-мишени.

"Мы не только успешно перехватили цель, но и собрали данные, которые помогут усовершенствовать систему THAAD, наши возможности в области моделирования и имитации [боевых условий] и нашу способность опережать развивающуюся угрозу", - сказал директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

Система ПРО ТВД THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических. Батарею THAAD США размещают в Республике Корея.

Как сообщал УНИАН, КНДР заявила о втором успешном запуске баллистической ракеты. Лидер КНДР также подчеркнул, что ядерная программа КНДР не может быть заменена или свернута.