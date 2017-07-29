КНДР заявила о втором успешном запуске баллистической ракеты

Пхеньян объявил о проведении второго успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что баллистические ракеты КНДР способны достичь любой точки на территории США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

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"Мы ясно дали понять, что вся территория США находится в переделах досягаемости [ракет КНДР]", - приводит агентство его слова.

Ким Чен Ын также назвал осуществленный в пятницу пуск ракеты "строгим предупреждением для США". Приказ о проведении испытания был отдан им лично 27 июля.

Лидер КНДР также подчеркнул, что ядерная программа КНДР не может быть заменена или свернута.

Как сообщал УНИАН, КНДР 28 июля осуществила запуск баллистической ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии.