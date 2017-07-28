Румыния не пропустила самолет с российским вице-премьером Рогозиным, он посоветовал "гадам ждать ответа"

18:11, 28 июля 2017
Мир
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Рогозин считает, что румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета.

Лайнер развернулся возле венгерско-румынской границы / фото УНИАН

Визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Молдову в пятницу оказался сорван из-за отказа Румынии пропустить рейсовый самолет с российской делегацией. Лайнер совершил посадку в Минске, после чего зампред российского правительства отправился в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдовы он планировал отправиться в Бендеры, где должны состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.

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Представитель МИД Румынии подтвердил, что самолету, в котором находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, не было дано разрешения на полет в воздушном пространстве страны. "Мы подтверждаем, что Румыния не была согласна с этим (с пролетом самолета с российским представителем - прим. ред.)", - сказал дипломат, отказавшись объяснить причины отказа.

Реакция Рогозина на действия Бухареста не заставила себя ждать. "Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", - написал он в Twitter.

Рогозин подчеркнул, что еще в пятницу утром молдавский лидер Игорь Додон проговорил все детали визита с послом России Фаритом Мухаметшиным. "По сути дела, это еще и демарш в адрес молдавского президента", - заключил Рогозин.

Как известно, ранее парламентарии Молдовы призвали Россию завершить вывод войск и боеприпасов с территории Приднестровья. Однако, пророссийский президент Молдовы осудил заявление парламента о войсках в Приднестровье.

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