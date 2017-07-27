Вышел первый трейлер звездного фильма Джорджа Клуни (видео)

Вышел первый официальный трейлер криминальной комедии "Субурбикон" (Suburbicon). Режиссер фильма - Джордж Клуни, а сценарий написали братья Коэн. Это уже шестой фильм, режиссером которого выступил Клуни. В нем показывается, как добропорядочный американец оказывается втянутым в жестокий водоворот событий.

Читайте такжеОпубликован второй трейлер фильма "Бегущий по лезвию-2049" с Гослингом (видео)

Роли в фильме исполнили такие звезды, как Мэтт Дэймон, Оскар Айзек, Джулианна Мур и Джош Бролин. Фильм выйдет на больших экранах в разных странах в конце осени или начале зимы.

И Клуни, и Айзек, и Бролин ранее уже работали вместе с братьями Коэн над созданием нескольких фильмов. Клуни и Бролин сыграли в фильме "Аве, Цезарь!", Бролин - в "Старикам здесь не место" и "Железной хватке", Клуни - в "После прочтения сжечь" и "О, где же ты, брат?", Айзек - во "Внутри Льюина Дэвиса".

Мэтт Дэймон, кроме совместной работы с Клуни в нескольких фильмах (трилогия про "друзей Оушена", "Охотники за сокровищами", "Сириана", "Признания опасного человека"), является также его другом. Именно он первым узнал о беременности жены Клуни Амаль Аламуддин.

Этот год стал очень продуктивным для Клуни. Он стал отцом двойни, выпустил фильм, а также продал свой бренд текилы за $1 млрд.