Известная фотография Альберта Эйнштейна уйдет с молотка

Знаменитая фотография Альберта Эйнштейна, где тот показывает фотографу язык, будет выставлена на аукцион 27 июля, сообщается на сайте аукционного дома Nate D. Sanders Auctions. Снимок подписан самим Эйнштейном. Предыдущие копии фото удавалось продать более чем за $44 тыс.

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Фотографию сделал фотограф Артур Сассе после вечеринки, посвященной 72-летию Эйнштейна. Когда уставший физик уже сел в машину, фотограф подошел к открытой двери и попросил того о фото. Эйнштейн повернулся к нему и высунул язык. Когда физик получил копии всех фотографий, сделанных на вечеринке, то эту, последнюю, он особенно оценил и заказал еще множество ее копий, которые потом вкладывал в поздравительные открытки.

Фото, которое будет выставлено на продажу, примечательно тем, что на нем видны спутники Эйнштейна, Фрэнк Эйделотт, директор Института перспективных исследований в Принстоне, где работал Эйнштейн, и его жена Мари Жанетт. Большинство снимков обрезаны так, что на них видно только самого Эйнштейна.