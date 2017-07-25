Фургон ФБР для наружнего наблюдения выставили на аукцион (видео)

Грузовик Dodge Ram 350, использованный ФБР для слежки, продаётся через систему онлайн-аукционов eBay. В объявлении говорится, что машина находится в отличном состоянии: она полностью исправна и на ходу, у неё был всего один владелец, а общий пробег составляет 37 тысяч километров. На момент написания заметки грузовик стоит 18 тысяч долларов, как пишет Tjournal.ru.

По словам владельца автомобиля Гинтера Сенфелдаса (Ginter Senfeldas), он приобрёл машину на правительственном онлайн-аукционе. Утверждается, что агенты ФБР купили новый Dodge у дилера, а потом переоборудовали его под свои цели, добавив необходимое оборудование.

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После покупки Сенфелдас обнаружил в грузовике множество оборудования для слежки, старые ноутбуки и записи на кассетах. На основании прослушанных данных, мужчина предположил, что грузовик использовали для расследований дел о наркотиках.

ФБР использовало автомобили Dodge Ram 350 для наблюдения за преступниками в 1980-х годах. Машины оборудовали мониторами, скрытыми камерами, микрофонами и записывающими устройствами, рацией и туалетами для длинного дежурства.

Онлайн-аукцион завершится утром в понедельник. До этого времени пользователи могут делать новые ставки, повышая стоимость грузовика.