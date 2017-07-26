В Южной Африке бегемот забрел на заправку (видео)
11:36, 26 июля 2017Мир
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Животное распугало всех водителей, которые находились на заправке.
Огромный бегемот напугал водителей в Южной Африке
В ЮАР бегемот забрел на автозаправку. Инцидент произошел в городке Сент-Люсия. Один из посетителей, заехавший на заправку, чтобы купить еду и напитки, снял на камеру мобильного телефона неожиданного гостя. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
На кадрах видно, как животное спокойно прогуливалось по многолюдному месту, чем сильно напугало водителей. Увидев бегемота, все постетители заправки разбежались.
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Потом дикое животное расположилось на лужайке у одного из домов. Гиппопотам хотя с виду и кажется абсолютно невинным, на самом деле крайне опасен. После прогулки бегемота вернули в дикую природу.
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