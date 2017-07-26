В ЕС резко осудили Анкару за массовые аресты критиков режима Эрдогана
На фоне встречи европейских и турецких чиновников в Брюсселе Иоганнес Ган резко осудил политику турецких властей после попытки путча 2016 года, в частности массовые аресты критиков режима Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во вторник, 25 июля, в Брюсселе состоялась встреча на высоком уровне между представителями ЕС и Турции. По результатам встречи представитель Еврокомиссии резко осудил политику официальной Анкары после неудачной попытки государственного переворота в Турции, как сообщает DW.
Права человека, принцип верховенства права, демократия и свобода слова - предпосылки для любого приближения к Европейскому Союзу, напомнил представителям турецкой власти еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Ган. Это заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини, главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и турецким министром по делам ЕС Омером Челиком.
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Могерини обратила внимание на аресты большого количества "членов демократической оппозиции, журналистов и защитников прав человека в Турции". "Наше сотрудничество и диалог должны укрепляться путем конкретных позитивных шагов в сфере верховенства права и фундаментальных свобод", - цитирует Могерини информагентство dpa.
Глава турецкого МИД, в свою очередь, заявил о "разнице во взглядах по определенным вопросам" между Брюсселем и Анкарой. Он тоже подчеркнул необходимость продолжать диалог.
Напомним, переговоры о вступлении Турции в ЕС фактически заморожены с конца 2016 года.