The Guardian: Хакеры подрывают попытки России контролировать Интернет

Об этом пишет Алек Лун в статье "Хакеры подрывают попытки России контролировать Интернет", опубликованной на сайте газеты The Guardian. Попытки Москвы, контролировать интернет внутри России, провалились после кампании хакеров, которые подорвали систему внесения в черный список сайтов, которые считаются неприемлемыми.

После переизбрания Владимира Путина в 2012 году, власти запретили тысячи сайтов – некоторые за продвижение "социальных болезней", другие – за политическое инакомыслие – внося их данные в черный список и заставляя поставщиков интернет-услуг (ISP) блокировать их.

Читайте такжеВ России продолжается самое интенсивное наступление на права человека со времен СССР - HRWНо в последние недели активисты, стремящиеся дать отпор репрессиям, подорвали систему, купив запрещенные сайты и вставив данные о совершенно законных веб-страницах в свои доменные имена.

Начался хаос.

В прошлом месяце перестали работать банкоматы, принадлежащие крупным государственным банкам ВТБ и Сбербанк. Крупные новостные сайты и службы социальных сетей были заблокированы, и даже Google стал недоступен.

"Кремль оказался неспособен поставить под контроль Интернет техническими средствами. Единственное, что частично работает, это запугивание компаний и пользователей", - сказал Андрей Солдатов, автор книги "Красная паутина", об онлайн-наблюдении в России.

"Чтобы запугивание было более эффективным, нужны более неопределенные и сложные правила, чтобы почти всех можно было сделать виновными по определению", - сказал он.

Учитывая, что система черных списков выглядит уязвимой, существует опасение, что власти отреагируют введением еще более жесткой системы контроля над тем, что могут просматривать веб-пользователи.

Они уже создали новый "белый список" сайтов, которые никогда не будут заблокированы. А на прошлой неделе парламент принял закон, запрещающий использование виртуальных частных сетей (VPN), используемых многими для доступа к заблокированному контенту. Сотни людей организовали марш протеста в Москве в выходные, чтобы возразить против онлайн-цензуры.

Игра в "кошки-мышки" в интернете началась пять лет назад, когда государственному органу контроля, Роскомнадзору, были предоставлены широкие полномочия, подвергать цензуре российскую сеть с помощью внесения поправок в закон, призванный "защитить детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию".

Это предусматривало создание реестра, или черного списка, запрещенных сайтов, которые должны были блокировать провайдеры интернет-услуг. Википедия, LiveJournal, крупнейшая в России социальная сеть VK и крупнейшая поисковая система Yandex опротестовали закон как подавление свободы информации.

Со своим черным списком, Роскомнадзор начал преследовать сайты, содержащие детскую порнографию и информацию о наркотиках и самоубийстве. Но он также блокирует страницы за "экстремистские заявления" – скользкий термин, который применяется ко всему – от террористических группировок до либеральных новостных сайтов оппозиции, а также к информации о несанкционированных публичных демонстрациях.

В первые два года было заблокировано более 50 000 веб-сайтов, около 4000 из них – за экстремизм. Сайты могут быть заблокированы на основании решения суда или жалобы государственных органов или граждан.

Решения контролирующего органа часто граничат с политикой, например, когда в 2015 году он заблокировал сайт самой известной оппозиционной фигуры России Алексея Навального за пост, в котором упоминалась возможность "акции протеста". Навальный обвинил агентство в "политической цензуре".

Почти с самого начала эксперты предупреждали, что "черный список", который включает доменные имена и IP-адреса сайтов, будет использован для злоупотреблений. В конце мая владельцы запрещенных сайтов выяснили, что если они указывают IP-адрес любой другой веб-страницы в своей DNS-информации, поставщики автоматически блокируют этот сайт.

Помимо банков, были заблокированы ВК и Яндекс, а также прокремлевские сайты НТВ и LifeNews. Даже собственный сайт Роскомнадзора был недоступен. В посте "Анус себе заблокируй, Роскомнадзор!", 14-летний программист утверждал, что он заблокировал несколько "популярных сайтов" через лазейку.

Некоторые из них просто занимались "троллингом" властей, в то время как другие использовали уязвимость "как оружие в войне с Роскомнадзором", рассказал один из участников веб-сайту Медуза, не раскрывая свое имя.

"Задача этих людей (и я один из них) состоит в том, чтобы максимально усложнить жизнь всем тем, кто пытается атаковать свободу слова и анонимности в Интернете", - сказал он.

IT-консультант Владислав Здольников, который пишет о свободе веб-сайтов и политике оппозиции для почти 20 000 подписчиков своего канала в анонимной службе обмена сообщениями Telegram, опубликовал список запрещенных доменных имен, которые были освобождены их первоначальными владельцами. В течение 15 минут почти все были куплены.

Читайте такжеСМИ: согласно соцопросу, половина россиян поддерживает введение цензуры в интернете"Я демонстрировал преступную некомпетентность Роскомнадзора, который не только игнорировал уязвимость, но и не удалял из регистра домены, которые были освобождены", - сказал он The Guardian.

Роскомнадзор обвинил Здольникова и веб-разработчика Александра Литреева (оба активисты антикоррупционного фонда Навального) в организации блокирования непричастных сайтов и попросил министерство внутренних дел открыть расследование. После этого, оба активиста сбежали в Киев.

Агентство также выпустило новый "белый список" из нескольких тысяч сайтов, которые нельзя блокировать ни при каких обстоятельствах, большинство из них – правительственные страницы. 11 июля список был расширен.

Многие провайдеры не имеют ни оборудования, ни персонала, чтобы проверять постоянно изменяющиеся IP-адреса и следить за тем, чтобы заблокированные сайты оставались заблокированными, а сайты из белого списка – нетронутыми, - говорит Саркис Дарбинян, адвокат проекта РосКомСвобода, который борется за свободный интернет.

Что еще более важно, методология Роскомнадзора вызывает обеспокоенность в отношении будущего интернет-свободы в России. Дарбинян сказал, что интернет-регулирование приближается к "презумпции, что все запрещено", за исключением того, что разрешено явно.

Эта тема стала особенно актуальной после того, как Навальный провел огромные несанкционированные акции протеста в центре Москвы в марте и июне. Многие из участников заявили, что они были вдохновлены его вирусным видео на YouTube, показывающем экстравагантную недвижимость премьер-министра Дмитрия Медведева.

Пакет поправок, известный как закон Яровой, который был принят в прошлом году и вступит в силу в 2018 году, уже вызвал огромные споры. Законодательство потребует от поставщиков телекоммуникационных услуг хранить информацию о всех сообщениях своих пользователей от звонков до электронной почты в течение шести месяцев.

Помимо жалоб на неприкосновенность частной жизни, внедрение технологии для хранения такой информации оценивается в 4,5 трлн. рублей (60 млрд. фунтов стерлингов). Такие расходы, скорее всего, отразятся на потребителях.

Многие рассматривают новое законодательство, регулирующее анонимность и виртуальные частные сети, такие как Telegram, как следующий шаг в постепенном подавлении интернета Кремлем. По словам Солдатова, поскольку этим службам технологически сложно блокировать сайты, они станут легкими мишенями для давления и запугивания, если закон будет принят, как ожидалось.

"Этот закон, как и другие, подвергающие цензуре Интернет, будет применяться выборочно," - предсказывает Здольников, - "тогда, когда это выгодно режиму".