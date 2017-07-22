ИГИЛ подготовил 173 смертника, которые готовы к терактам в Европе - The Guardian
Интерпол распространил список потенциальных смертников среди мировых спецслужб еще в мае.
Интерпол составил список из 173 боевиков "Исламского государства", которые подготовлены для роли смертников при осуществлении терактов в Европе.
Список был распространен в спецслужбах еще 27 мая 2017 года. В него вошли лица, "которые, возможно, были обучены собирать и устанавливать самодельные взрывные устройства для нанесения серьезных травм и смертей", пишет The Guardian, которому удалось ознакомиться с документом.
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Документ составлен на основе сведений, полученных американской разведкой в Сирии и Ираке. Позже эти данные были переданы ФБР, а затем и Международной организации уголовной полиции.
При этом подчеркивается, что Интерпол на сегодняшний день не располагает данными о том, что перечисленные в списке люди уже находятся в Европе.
Однако спецслужбы опасаются, что по мере разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке все больше членов этой организации будут пытаться приехать в Европу, чтобы стать смертниками.
По данным Европола, в 2016 году правоохранительными органами восьми европейских стран по обвинению в террористической деятельности были арестованы 1002 человека.