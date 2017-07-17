Турция внесла в "черный список" более 4 тысячи россиян по подозрению в связях с ИГИЛ - СМИ

Турецкие власти внесли в "черный список" более чем 4 тыс. граждан России, которых подозревают в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

Об этом говорится в специальном докладе Министерства внутренних дел Турции, сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Турции, входит почти 54 тысячи иностранцев из 146 стран. Наибольшее количество в списке граждан Саудовской Аравии, Туниса и России.

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По данным МВД Турции, с 2011 года Анкара по подозрению в связях с джихадистами проверила 17,5 тыс. иностранцев. Почти 5 тыс. из них были депортированы, более 800 человек - россияне.

В докладе отмечается, что в результате 14 нападений, организованных «Исламским государством» на территории Турции в период с 2013 по 2017 год, погибли более 300 человек, столько же были ранены.