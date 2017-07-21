Усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид после смерти

Усы Сальвадора Дали сохранили форму и вид, рассказали судебно-медицинские эксперты, проводившие эксгумацию тела испанского художника. Об этом пишет The Times.

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«Его усы остались нетронутыми, десять из десяти, как он и желал. Это просто чудо. Его тело — как мумия, оно одеревенело», — поделился один из экспертов.

Останки Дали эксгумировали ранее в пятницу на его родине в городе Фигерас на северо-востоке Испании. Это было сделано по требованию 61-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является его дочерью.

Извлеченные из тела художника биологические образцы отправят в Мадрид для проведения сопоставительного анализа ДНК, который покажет наличие или отсутствие родственных связей между Абель и Дали.

Дали считается одной из ключевых фигур сюрреализма. Картины художника, унаследованные Испанией, оцениваются в 325 миллионов евро. Он умер в 1989 году в возрасте 84 лет. Живописец завещал похоронить его так, чтобы по могиле могли ходить люди — в итоге его тело замуровали в пол и накрыли плитой.