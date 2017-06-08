"Отряд самоубийц" может вернуться к работе в 2018 году: суперзлодеи получат второй шанс на искупление

Продолжение супергеройского боевика Отряда самоубийц начнут снимать в 2018 году.

О том, что к съемкам сиквела Отряда самоубийц студия Warner Bros. приступит уже в следующем, 2018 году, стало известно из интервью актера Юэля Киннамана порталу The Hollywood Reporter.

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В частности, Юэль Киннаман, сыгравший в боевике Рика Флэга, прокомментировал предстоящие съемки так:

«Насколько я знаю, сейчас пишется сценарий, и в планах – начать съемки в 2018 году. Впрочем, планы могут измениться. В любом случае я уверен, что обязательно вернусь к работе над Отрядом самоубийц».

Если съемки второй части Отряда самоубийц стартуют в 2018 году, то на мировые экраны картина выйдет в 2019. Первая часть фильма вышла в мировой прокат 3 августа 2016 года. На церемонии Оскар-2017 лента получила награду за лучший грим и прически.

Справка. в первой части правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут.