От создателей "Игры престолов": анонсирован сериал об истории США, где никогда не отменяли рабство

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Создатели сериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэн Вайсс планируют снять сериал в жанре альтернативной истории, в которой на территории современных США сохраняется рабовладельческий строй.

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По сюжету сериала, который имеет рабочее название "Конфедерат", в результате Гражданской войны южные штаты США успешно отстаивают свою независимость и развиваются до настоящего времени, сохранив рабство. Сериал также будет спродюсирован компанией НВО, сообщает Guardian.

По замыслу создателей, сюжет сериала будет вращаться вокруг судеб различных людей, живущих по разные стороны границы между современными Севером и Югом – борцов за свободу, охотников за беглыми рабами, политиков, сторонников отмены рабства, журналистов, сотрудников корпорации, владеющей рабами, а также семей, живущих в рабстве.

Съемки сериала начнутся сразу после окончания работы над последним, восьмым сезоном "Игры престолов", который должен выйти в 2018 году.