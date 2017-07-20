Образ Путина вырезали из двух голливудских фильмов

В США вырезали из двух голливудских фильмов образ российского президента Владимира Путина, пишет Hollywood Reporter.

Издание сообщает, что киностудия Fox отказалась от образа президента РФ в ленте про русскую шпионку «Красный воробей». В основу фильма положен роман бывшего офицера ЦРУ Джейсона Мэтьюза, в котором важная роль отводится именно Путину. Инсайдеры сообщают, что таким образом киностудия уберегла себя от любых атак хакеров из РФ.

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Другая лента, с которой «убрали» образ Путина – это фильм «Курск» студии EuropaCorp, в котором рассказывается о субмарине «Курск», которая затонула в 2000 году в Баренцевом море.

"Для студии выпустить фильм о Путине, который показывает его как дурака, было бы самоубийством", - рассказал Аяй Арора, генеральный директор фирмы Vera, которая сотрудничает со студиями.

Как сообщал УНИАН ранее, американский режиссер Оливер Стоун рассказал, какие актеры, по его мнению, могли бы выполнить роль президента России Владимира Путина.

"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", - отметил Стоун. Кроме Реннера роль Путина, по мнению Оливера Стоуна, мог бы исполнить Леонардо Ди Каприо.

"Ди Каприо мог бы выглядеть как Путин - и он бы смог сыграть Ленина", - заявил режиссер.