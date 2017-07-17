В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

19:10, 17 июля 2017
Мир
276 0

Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года.

Иллюстрация / REUTERS

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает Anadolu.

Ранее турецкое правительство направило в парламент запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.

Читайте такжеГодовщину попытки переворота в Турции отметили увольнением более 7 тысяч госслужащих

Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке путча.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Турция#чрезвычайное положение