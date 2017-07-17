В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца
19:10, 17 июля 2017Мир
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Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года.
Иллюстрация / REUTERS
Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщает Anadolu.
Ранее турецкое правительство направило в парламент запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в стране.
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Режим ЧП был введен в Турции после попытки военного переворота в июле прошлого года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения для эффективных действий против тех, кто участвовал в попытке путча.
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