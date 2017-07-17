Умер звезда фильма "Эд Вуд" Мартин Ландау
10:02, 17 июля 2017Мир
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За свою роль в знаменитом фильме "Эд Вуд" актер получил премию "Оскар".
Актер умер на 90-м году жизни / Wikipedia
В США умер обладатель премии "Оскар" и "Золотой глобус" Мартин Ландау, сообщает Hollywood Reporter.
Актер умер в субботу в медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стали "неожиданные осложнения". Актеру было 89 лет.
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За свою роль в знаменитом фильме "Эд Вуд" актер получил премию "Оскар", однако наибольшую известность принес ему сериал "Миссия: Невыполнима", за роль в котором актер дважды номинировался на "Эмми".
Как сообщал УНИАН, умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро.
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