Умер режиссер "Ночи живых мертвецов" Джордж Ромеро

В возрасте 77 лет умер отец современного жанра зомби-хоррора Джордж Ромеро, пишет Los Angeles Times.

По словам представителя режиссера, он "умер мирно во сне, после короткой, но агрессивной битвы с раком легких". Он умер, слушая музыку из своего любимого фильма "Тихий человек" (The Quiet Man). Рядом с ним находились его жена Сюзан и дочь Тина, сообщила семья режиссера.

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Джордж Эндрю Ромеро родился в Бронксе в Нью-Йорке 4 февраля 1940 года. Он учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге и в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств.

Свою самую известную работу - "Ночь живых мертвецов" - Ромеро снял в 1968 году. Он был режиссером, а также соавтором сценария (совместно с Джоном Руссо). В 1999 году картина была включена в Национальный реестр фильмов.

The Los Angeles TImes отмечает, что картина положила начало целой волне фильмов о "зомби-апокалипсисе". Ромеро называют одним из главных основателей жанра фильмов ужасов, а также "отцом фильмов о зомби".

Ромеро снял несколько сиквелов к "Ночи живых мертвецов", таких, как "Рассвет мертвецов" (1978), "День мертвецов" (1985), «Земля мертвых» (2005), "Дневники мертвецов" (2007) и "Выживание мертвецов" (2009).

Помимо франшизы про зомби, Ромеро был автором сценария либо режиссером в картинах "Сумасшедшие" (1973), "Рыцари на колесах" (1981), а также работал над эпизодами документального телефильма 1970-х годов "Победители".

Ромеро также известен своими актерскими работами. Он сыграл в нескольких своих лентах, в числе которых "Ночь живых мертвецов", "Земля мертвых", "День мертвецов". Кроме того, в 1991 году он снялся в американском триллере "Молчание ягнят" режиссера Джонатана Демми.