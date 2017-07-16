В Турции перевернулся автобус с детьми: 36 человек травмированы

В Турции перевернулся автобус с участниками детского ансамбля из Грузии, 36 человек получили травмы, сообщает Imedi News.

"В Турции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В Аварию попал автобус, перевозивший 36 участников детского танцевального ансамбля из Грузии "Лампари". Все они получили травмы", - говорится в сообщении.

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По информации издания, пострадавшие не могут точно назвать причину аварии, поскольку во время инцидента пассажиры спали. ДТП произошло на трассе в провинции Трабзон.

Как сообщил вице-консул Грузии, пострадавшие были распределены в четыре клиники. Водитель утверждает, что причиной ДТП стала выехавшая ему навстречу машина, которую автобус попытался объехать.

Как сообщал УНИАН, в Эквадоре перевернулся и загорелся автобус, 14 человек погибли.