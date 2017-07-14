Нападение на туристов в Хургаде: в МИД призвали украинцев не посещать в ближайшее время Египет

В связи с сегодняшним нападением на туристов в Хургаде Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта.

Читайте такжеПогибшими при нападении на отель в Хургаде оказались граждане Германии, а не Украины

Как сообщила пресс-служба МИД, украинцам рекомендуется воздержаться без крайней необходимости от поездок в эту страну, в т.ч. с туристической целью, в течение действия в государстве чрезвычайного положения.

«Эти предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая ИГИЛ, все чаще направляющих террористические акты против гражданских лиц с учетом их религиозной принадлежности», - отметили в ведомстве.

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано учесть существующие риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться следующих советов:

не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах западнее долины реки Нил;

проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

«В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует извещать об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора», - говорится в сообщении МИД.

С целью получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения, настоятельно рекомендуем следить за новостями в местных СМИ, а также сообщениями информационных ресурсов МИД Украины и Посольства Украины в Египте (www.mfa.gov.ua, www. egypt.mfa.gov.ua).

Рекомендовано также быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников, и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

В случае резкого обострения ситуации, необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства.

При попадании в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украина: +38 044 238 1657, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности региона Красного моря, сегодня в результате нападения вооруженного ножом человека на курорте в Хургаде были убиты две гражданки Германии, и еще четверо других туристов травмированы, двое из них - граждане Чехии. Сначала сообщалось, что погибшие женщины - гражданки Украины.