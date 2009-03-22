Президентские выборы в Словакии: осталось два кандидата

В Словакии в ходе состоявшегося 21 марта первого тура президентских выборов ни один из семи кандидатов не смог заручиться необходимой для победы поддержкой избирателей.

Как передает ИТАР-ТАСС, согласно предварительным данным, во второй тур, который состоится 4 апреля, вышел действующий глава государства Иван ГАШПАРОВИЧ и кандидат от правой парламентской оппозиции экс-министр труда республики Ивета РАДИЧОВА. Они собрали 46,71% и 38,05% голосов избирателей соответственно.

Пять оставшихся кандидатов в президенты Словакии получили от 1% до 5% голосов избирателей

Действующий глава государства И.ГАШПАРОВИЧ был избран на пост президента Словакии во втором туре выборов 17 апреля 2004 года.