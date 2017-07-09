Умер известный российский блогер, один из "отцов Рунета"

В ночь на 9 июля умер известный российский журналист и блогер Антон Носик. Об этом сообщает "Варламов.ру", ссылаясь на слова его знакомых.

4 июля Носику исполнился 51 год. Смерть наступила в районе двух часов ночи. По предварительным данным, у Носика произошел сердечный приступ. Другие подробности пока неизвестны.

"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик... О времени и месте похорон будет объявлено", - говорится в сообщении российского медиаменеджера и предпринимателя Демьяна Кудрявцева.

В ЖЖ Носик писал под ником dolboeb.

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Антон Носик - стартап-менеджер, российский журналист, общественный деятель и популярный блогер. Иногда его называют одним из "отцов Рунета". Был редактором крупнейших новостных интернет-изданий РФ Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. До марта 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru. С середины октября 2009 года занял должность заместителя генерального директора компании "Объединённые медиа" и, по совместительству, должность шеф-редактора Bfm.ru. С 16 ноября 2011 года по 29 ноября 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal.