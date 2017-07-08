Трамп и Путин не договаривались о следующей личной встрече - Тиллерсон

10:28, 08 июля 2017
Мир
2762 0

Однако, есть договоренность о дальнейших встречах между разными рабочими группами.

Владимир путин и Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин не имеют договоренности о следующей личной встречи.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи лидеров двух стран на полях саммита лидеров "Большой двадцатки" в Гамбурге.

Читайте такжеВстреча Трампа и Путина: СМИ сообщили о первых договоренностях

"Следующие переговоры. Нет согласования по следующей встречи между президентами. Есть договоренность о дальнейших встречах между различными рабочими группами на уровне Государственного департамента", - сказал Тиллерсон.

По его словам, стороны договорились создать рабочую группу, которая начнет изучать возможность заключения "рамочного соглашения" по вопросам, касающихся предотвращения осуществления кибератак на учреждения обеих стран и невмешательства в выборы.

Как сообщал УНИАН, в администрации Трампа сообщили, что встреча с Путиным длилась 2 часа 16 минут.

Президент США в начале встречи заявил, что ожидает положительные результаты сотрудничества с РФ. После встречи Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Встреча Путина и Трампа
Теги: #G20#Встреча Трампа и Путина