Трамп и Путин не договаривались о следующей личной встрече - Тиллерсон

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин не имеют договоренности о следующей личной встречи.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, об этом заявил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после встречи лидеров двух стран на полях саммита лидеров "Большой двадцатки" в Гамбурге.

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"Следующие переговоры. Нет согласования по следующей встречи между президентами. Есть договоренность о дальнейших встречах между различными рабочими группами на уровне Государственного департамента", - сказал Тиллерсон.

По его словам, стороны договорились создать рабочую группу, которая начнет изучать возможность заключения "рамочного соглашения" по вопросам, касающихся предотвращения осуществления кибератак на учреждения обеих стран и невмешательства в выборы.

Как сообщал УНИАН, в администрации Трампа сообщили, что встреча с Путиным длилась 2 часа 16 минут.

Президент США в начале встречи заявил, что ожидает положительные результаты сотрудничества с РФ. После встречи Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине.