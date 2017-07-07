Муж Меркель отправил Меланию Трамп узнать об изменениях климата

Муж канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр выдвинул идею, чтобы первая леди США Мелания Трамп, дочь американского лидера Иванка вместе с другими парами лидеров стран G20 посетили немецкий климатический информационный центр. Об этом пишет Bloomberg.

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Лаборатория, расположенная рядом с залом, где проводят встречу лидеры G20, использует суперкомпьютеры для моделирования изменения климата и его влияния на регионы мира. Она функционирует с 1987 года и имеет более 60 сотрудников.

Как сообщал УНИАН ранее, в Гамбурге на саммите G20 президент США Дональд Трамп и президент Владимир Путин пожали друг другу руки. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что в Гамбурге Путин и Трамп уже видели друг друга и пожали руки.