В Нью-Йорке сошел с рельсов поезд с пассажирами (видео)

В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов. Это произошло на Пенсильванском вокзале. Об этом пишет телеканал CBS New York со ссылкой на сообщение пожарной службы города.

"Информация о происшествии поступила спасателям после 21:00 по местному времени. В транспортной компании NJ TRANSIT сообщили, что поезд №3276 сошел с рельсов в тоннеле реки Гудзон, приближаясь к Пенсильванскому вокзалу в 21:10 6 июля по местному времени (4:10 7 июля по Киеву) ", - говорится в сообщении.

При этом, по сообщению телеканала, в поезде находились 180 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщал УНИАН ранее, в США пассажирский самолет столкнулся с небольшой грузовой машиной после приземления. Инцидент произошел в аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Пострадали шесть человек.