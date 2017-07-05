Конгрессмен-республиканец попал в скандал из-за снятого в Аушвице видео

Представители музея Аушвица в Освенциме выступили с критикой в адрес американского конгрессмена Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал пятиминутное видео из бывшей газовой камеры, сообщает Русская служба Би-би-си.

В опубликованном Хиггинсом пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило.

"Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - говорит Клей Хиггинс.

Читайте такжеВ Германии политика осудили к 8 месяцам тюрьмы за нацистскую татуировку

В сообщении музея в Twitter говорится, что бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание.

По словам представителей музея, разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, которая призывает посетителей хранить молчание.

"Каждый имеет право на личное восприятие [увиденного]. Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.

Некоторые из пользователей Twitter и других социальных сетей очень негативно восприняли опубликованное конгрессменом-республиканцем видео из газовой камеры.

Конгрессмен пока не отреагировал на критику. Видео, о котором идет речь, еще не удалено с его страниц в социальных сетях и доступно на его личном веб-сайте.

Клей Хиггинс - бывший полицейский, который вел еженедельную передачу о преступности и работе полиции на местном телевидении. Хиггинс покинул правоохранительные органы из-за публикации в интернете скандальных видеороликов.

В декабре прошлого года он был неожиданно избран конгрессменом от штата Луизиана. Хиггинс - член Республиканской партии США.

Комментируя террористическое нападение на мосту в Лондоне, Хиггинс заявил, что христиане находятся в состоянии войны с "исламским ужасом" и призвал к "охоте на радикальных исламистов".