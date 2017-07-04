Die Welt: Ракета Кима - теперь реальная угроза для Запада

Ракетное испытание Северной Кореи показало реальное развитие событий. Эксперты подтверждают, что Hwasong-14 теперь может достичь территории США. До сих пор, только пять стран имели в своем распоряжении такое оружие.

Об этом пишет Герхард Хегманн в статье "Ракета Кима – теперь реальная угроза для Запада", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Для Северной Кореи это большой прорыв в угрозах Западу. Впервые военная ракета достигла результата, который позволяет классифицировать ее как межконтинентальную баллистическую ракету.

По данным Пхеньяна и западных источников, ракета Hwasong-14 пролетела всего 933 километра, но 2 800 км в высоту и пробыла в воздухе около 40 минут.

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Если бы ее запускали в небо не вертикально, а с меньшим углом, дальность ее полета составила бы почти 6000 км, говорит эксперт из Мюнхена Маркус Шиллер из консалтинговой фирмы ST Analytics. Так, она сможет достичь американского штата Аляска.

Согласно международным определениям, ракета с дальностью полета более чем 5500 км считается межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). "Это был большой успех", - сказал Шиллер. Теперь необходимо тщательно изучить технологию ракеты.

До сих пор, межконтинентальные баллистические ракеты были в распоряжении только США, России, Китая, Франции и Великобритании. Технологически Индия приближается к такому уровню.

Дальность – да, а надежность?

Эксперт указывает на иную оценку полета ракеты среди инженеров и политиков. "Для инженеров работа сейчас только начинается, потому что в будущем ракета должна надежно срабатывать каждый раз, а не только в хороших условиях и при надлежащей подготовке".

Прототипы военных самолетов обычно испытывают более десяти лет до того, как фактически передать их войскам. "Пройдет еще много времени, прежде чем ракета сможет точно поражать цель, и ее можно будет использовать для ведения войны. Но им удалось сделать так, чтобы ее начали воспринимать как угрозу".

Политики оценивают ситуацию не так, как инженеры, - говорит Шиллер. "Политики теперь считают, что Северная Корея теоретически может поразить Аляску. Это переходит границы".

Чтобы достичь не только самого северного штата США, но и западного побережья США и в других регионов, ракета должна быть еще более мощной. Теперь ключевой вопрос в том, может ли ракета преодолеть еще большую дистанцию на следующем этапе или это верх ее возможностей. Это еще предстоит оценить.

Достаточно поразить что-нибудь

Эксперт предположил, что модель Hwasong-14 – это двухступенчатая ракета на жидком топливе, которая на Западе называется KN-14.

Шиллер указывает на то, что в 2012 году Северная Корея уже запускала спутник в космос, то есть, у нее есть ракета-носитель для больших расстояний. Но ее нельзя сравнить с недавно испытанной военной ракетой.

В настоящее время по-прежнему очень трудно оценить, "что на самом деле может ракета и что может быть полезной нагрузкой". Одной из самых больших проблем станет технология точного поражения целей. "Чем больше дальность полета ракеты, тем труднее поразить определенное место назначения".

Американцы и россияне вложили сотни миллиардов, и в течение многих лет работали над разработкой межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы поражать конкретный город. "Но достаточно и того, если получится что-то взорвать на территории США. США расценили бы это как военные действия".

Можно предположить, что сначала Пхеньян выберет простой вариант в качестве оружия, например, несколько сот килограмм пластиковых взрывчатых веществ в качестве полезной нагрузки, оснащенных несколькими детонаторами.

Гораздо более сложным и, следовательно, более подверженным ошибкам, стало бы ядерное оружие с различными механическими частями, которые на старте и при повторном входе подвергаются воздействию огромной силы. Кроме того, полезная нагрузка должна быть ограждена теплозащитным экраном.

Ядерное оружие гораздо более сложное

По данным другого эксперта, пожелавшего остаться анонимным, в распоряжении США есть методы измерения и наблюдения за траекторией, которые помогут точнее оценить полет ракеты и ее потенциальную опасность. "Один из ключевых вопросов состоит в том, каким будет вес транспортируемой полезной нагрузки и как пройдет повторный вход в атмосферу".

Для ядерной боеголовки придется транспортировать, по крайней мере, вес в 500 кг. Неясно также, будет ли осуществляться контроль полезной нагрузки до поражения цели и каким образом. Сообщается, что новые корпуса самонаведения межконтинентальных баллистических ракет США и России способны из космоса направлять ядерное оружие на цель с точностью от 10 до 50 метров.

При разработке ракеты Северная Корея могла опираться на российские технологии. Но есть подозрения, что правительство Пхеньяна могло получить помощь и из других источников, возможно, из Китая.