"Перепутал газ и тормоз": бостонский таксист объяснил, почему протаранил толпу в аэропорту - СМИ

Таксист, который наехал на людей в бостонском аэропорту "Логан", перепутал педали авто. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

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В результате инцидента десять человек травмированы, их доставили в больницы. В полиции заявили: это был несчастный случай, они уже поговорили с 56-летним водителем, который и не пытался скрыться с места инцидента. По данным СМИ, мужчина просто перепутал тормоз и газ.

Как сообщал УНИАН, 3 июня, возле бостонского аэропорта "Логан" автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести.