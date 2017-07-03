В Бостоне автомобиль протаранил группу пешеходов: есть пострадавшие

Возле бостонского аэропорта "Логан" автомобиль въехал в группу пешеходов.

Об этом передает Boston Globe со ссылкой на заявление полиции.

В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает полиция штата Массачусетс.

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По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена.

Информации о причинах случившегося пока нет.

По факту ДТП идет проверка.