В Бостоне автомобиль протаранил группу пешеходов: есть пострадавшие
21:34, 03 июля 2017Мир
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Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.
По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 9 человек / NBC
Возле бостонского аэропорта "Логан" автомобиль въехал в группу пешеходов.
Об этом передает Boston Globe со ссылкой на заявление полиции.
В результате инцидента несколько человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает полиция штата Массачусетс.
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По данным Boston Globe, ранены девять человек. Официально эта информация не подтверждена.
Информации о причинах случившегося пока нет.
По факту ДТП идет проверка.
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