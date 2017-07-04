Трамп предложил Китаю предпринять "жесткий шаг" против КНДР
Трамп не верит в то, что Южная Корея и Япония будут "терпеть это дальше".
Президент США Дональд Трамп предложил Китаю предпринять «жесткий шаг» в отношении Северной Кореи после пуска баллистической ракеты. Об этом он написал в своем твиттере.
Читайте такжеЛидер Китая рассказал, что его раздражает в отношениях со США
«Северная Корея только что запустила еще одну ракету. Этот парень может делать что-то лучше в его жизни? Трудно поверить, что Южная Корея и Япония будут терпеть это дальше. Возможно, Китай предпримет жесткий шаг против Северной Кореи и покончит с этой глупостью раз и навсегда», — написал он.
Как сообщал УНИАН, Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты в рамках испытательных стрельб.
North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017