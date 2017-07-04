Во Франции два человека на мотоцикле открыли огонь по людям: есть жертва и раненые - СМИ

02:21, 04 июля 2017
Мир
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По данным местных СМИ, один из стрелявших был одет в "традиционную мусульманскую одежду".

Полиция Франции после стрельбы возле мечети 2 июля / REUTERS

Во французской Тулузе два человека на мотоцикле открыли огонь по группе людей, убив одного и ранив еще шестерых.

О стрельбе в районе Рейнери сообщает телеканал France 3 со ссылкой на местную полицию, а также телеканал Europe 1, передает «Би-би-си».

По сообщению канала France 3, один из стрелявших был одет в "традиционную мусульманскую одежду".

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По словам источника СМИ в префектуре, стрельба не связана с терроризмом.

Как сообщает портал TVSud, нападавшие - мужчина и женщина.

В воскресенье вечером в результате стрельбы возле мечети в Авиньоне восемь человек получили ранения. Верующие покидали мечеть Ар-Рахма около 22:30 по местному времени, когда двое нападавших открыли огонь.

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Теги: #стрельба во Франции#инциденты во Франции