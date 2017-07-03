Полиция Франции не считает терактом стрельбу возле мечети – СМИ

Полиция Франции не считает терактом инцидент со стрельбой возле мечети.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» по ссылкой на газету «Прованс».

Возможной причиной атаки в правоохранительных органах называют ссору между молодыми людьми.

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Накануне вечером в городе Авиньоне двое мужчин в масках подъехали к мечети на машине и открыли огонь по выходившим из здания людям. Пострадали 8 человек, нападавшие скрылись.