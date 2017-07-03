Президент Южной Кореи рассказал о "последнем шансе" для КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой заявил, что у КНДР остался последний шанс вступить в диалог с другими странами мира. Об этом сообщает Reuters.

«Президент Мун рассказал, что он разговаривал с Дональдом Трампом насчет использования санкций и давления для того, чтобы разрешить северокорейскую ракетную и ядерную проблему, — сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера Юн Чан Ён. — Речь шла также о том, что параллельно необходимо вести диалог. Это последняя возможность для Северной Кореи начать переговоры».

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Обстановка на Корейском полуострове остается напряженной после того, как Пхеньян успешно завершил испытания баллистических ракет 12 февраля 2017 года. Это уже не первый случай демонстрации силы со стороны КНДР. В 2016-м Северная Корея запустила более 20 ракет, а также провела два ядерных испытания, которые нарушают резолюции Совбеза ООН.