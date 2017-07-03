В КНДР заявили, что могут нанести ракетный удар по любой точке земного шара

В Северной Корее заявили, что их ракеты могут достичь любой точки земного шара. Такое заявление было сделано Пхеньяном в связи с празднованием дня стратегических войск Корейской народной армии, пишут «РИА Новости».

Отмечается, что центральная партийная газета КНДР «Нодон синмун» поместила на своих страницах следующее: «Стратегические войска могут когда угодно нанести удар по любой точке земного шара».

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Газета напоминает в связи с этим об успешных испытаниях, в частности, новейших баллистических ракет повышенной средней дальности "Хвасон-12" и среднего радиуса действия "Пуккиксон-2", а также крылатых ракет класса "земля-корабль", однако прямых угроз нанести удар в материале нет.

Как сообщал УНИАН ранее, Северная Корея провелапервые испытания нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты. Собеседники телеканала обеспокоены тем, что новая технология может быть использована для создания ракеты, способной вывести спутник на околоземную орбиту, а в перспективе - и для создания межконтинентальной ракеты, способной достичь западного побережья США.