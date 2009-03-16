У Медведева родилась идея создать всемирную «супервалюту»

На апрельский финансовый саммит «большой двадцатки» в Лондоне Россия повезет пакет предложений по реформированию мировой финансовой системы, среди которых и идея введения всемирной «супервалюты».

Сегодня предложения Москвы были опубликованы на официальном сайте Президента РФ Дмитрия Медведева.

«Текущий глобальный экономический кризис стал результатом провала сложившейся финансовой системы в результате низкого качества регулирования, из-за чего огромные риски оказались вне должного учета», утверждается в документе.

В связи с этим Россия предложит «двадцатке» ввести единые общемировые стандарты в области макроэкономической и бюджетной политики, соблюдение которых было бы обязательным для ведущих мировых экономик. Создать систему раннего предупреждения кризисов на основе постоянно обновляемой оценки системных рисков. Привести к единому стандарту регулирование и надзор в финансовом секторе, а также принципы работы мировых рейтинговых агентств. Создать «наднациональную резервную валюту, эмиссия которой будет осуществляться международными финансовыми институтами». Сделать эту наднациональную валюту «суперрезервной». А также существенно расширить финансовые возможности и полномочия МВФ вплоть до рассмотрения возможности предоставить ему право проводить эмиссии этой самой «супервалюты».

А «в целях противодействия финансовому протекционизму» Россия предложит «обсудить возможность разработки согласованных правил «расчистки» трансграничных долгов, в том числе, путем координации действий стран, «представляющих» кредиторов и должников…»