Медведев хочет, чтобы российские богачи «вернули моральные долги»

Президент России хочет, чтобы российские богачи «вернули моральные долги».

«Кризис – это тест на зрелость», – добавил Дмитрий Медведев в телеинтервью, которое показал в воскресенье российский государственный «Первый канал» телевидения.

Он также дал понять, что «настоящие бизнесмены» умеют «ценить» своих работников и оберегают трудовой коллектив и платят ему зарплату, откладывая на потом воплощение своих идей.

Медведев напомнил, что в последнее время в России люди «становились очень богатыми за очень короткие сроки», и назвал нынешний кризис периодом «очищения», когда не все предприниматели выдержат кризисные условия.

Довольно многие российские богачи получили свои богатства в противоречивых приватизационных сделках 1990-х годов и во время экономического бума посреди высоких цен на нефть и газ; в настоящее время же перед ними становится выплата миллиардных в долларах долгов, набранных в те лучшие докризисные времена. Российская власть оказывает финансовую помощь наиболее приближенным к себе олигархам, но заявляет, что деловые круги не могут рассчитывать на такую помощь для всех.

Радио Свобода