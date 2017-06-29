Инвалиду-колясочнику в самолет японской авиакомпании пришлось карабкаться на руках

При вылете из аэропорта японского острова Амами сотрудники бюджетной авиакомпании Vanilla Air заявили путешествующему инвалиду-колясочнику, не допустят его к посадке по соображениям безопасности, если он не сможет без посторонней помощи подняться по лестнице в самолет. Пассажир покинул инвалидное кресло и вскарабкался по лестнице при помощи рук.

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Как пишет Русская служба ВВС, японская бюджетная авиакомпания Vanilla Air позже принесла ему извинения.

На сайте компании говорится, что поскольку в настоящее время в аэропорту Амами нет возможности запустить посадочный эскалатор для пассажиров на инвалидной коляске, им будет предоставлено специальное кресло.

Хидето Киджима - опытный путешественник. Как написал он в своем блоге, ему довелось побывать более чем в 200 аэропортах в 158 странах. Киджима передвигается на инвалидной коляске со школьного возраста. В 1990 году его ноги парализовало в результате несчастного случая при игре в регби. Сейчас он возглавляет японский туристический центр - некоммерческую организацию, которая изучает вопросы доступности Японии для туристов.

В аэропортах, не приспособленных для обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями, он полагался на помощь друзей или сотрудников авиакомпании. Порой путешествие было трудным, но ему никогда не говорили, что он не может садиться в самолет, пишет Киджима.

В интервью японскому телеканалу Nippon TV Киджима рассказал, что его удивили строгие правила авиакомпании. "Интересно, подумал я, не кажется ли сотрудникам аэропорта, что они поступают неправильно?" - говорит он.

В этом году произошло еще несколько инцидентов, связанных с посадкой пассажиров на борт. Так, в апреле случился скандал на борту самолета United Airlines.

Авиакомпания продала слишком много билетов на самолет, в следствие чего экипаж попросил четырех пассажиров покинуть свои места для размещения сотрудников United Airlines. После того, как пассажиры отказались, их это вынудили сделать сами сотрудники авиакомпании. Одного из них пришлось выводить из самолета с применением силы.

В результате инцидента пассажир получил сотрясение мозга, перелом носа и лишился нескольких зубов. На фоне просочившейся информации о случившемся рыночная стоимость United Airlines в ходе торгов 11 апреля упала более чем на $600 млн. Главе авиакомпании пришлось лично принести извинения за инцидент. Кроме того, после скандала авиакомпания пересмотрела свои правила бронирования билетов.