КНДР заочно вынесла смертный приговор экс-президенту Южной Кореи

Северная Корея заочно огласила смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и начальнику южнокорейской разведки Ли Бён Хо, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Пхеньян обвиняет их в заговоре с целью убийства северокорейского вождя Ким Чен Ына и требует от Сеула их выдачи.

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Как заявило государственное информационное агентство КНДР, за организацию покушения на убийство в 2015 году верховного руководителя Северной Кореи "предателю Пак Кын Хе вынесен смертный приговор".

По данным северокорейского агентства, указ о смертной казни Пак Кын Хе и Ли Бён Хо издан совместно министерством государственной безопасности, министерством общественной безопасности и центральной прокуратурой КНДР.

Источники информации о попытке убийства Ким Чен Ына и причастности к заговору южнокорейского экс-президента в заявлении не раскрываются.

Национальное разведывательное управление Южной Кореи назвало утверждения северокорейских властей безосновательными, а угрозы в адрес своей страны - непростительными.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР. Конкретная разработка соответствующих операций поручалась национальной разведке.

Рассматривались, в частности, варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда, на котором ехал Ким Чен Ын. Предпринимались также попытки поощрения госпереворота в Пхеньяне.