Предыдущая администрация Южной Кореи планировала убийство лидера КНДР - СМИ

Предыдущая администрация Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе планировала устранение лидера КНДР Ким Чен Ына, в том числе путем имитации несчастного случая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Asahi.

По ее данным, бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе после декабря 2015 года подписала документ, санкционирующий "смену руководства" в КНДР. Конкретная разработка соответствующих операций поручалась национальной разведке. Рассматривались, в частности, варианты с имитацией дорожных инцидентов или крушения поезда, на котором ехал Ким Чен Ын. Предпринимались также попытки поощрения госпереворота в Пхеньяне.

Читайте такжеВ КНДР заявили о намерениях спецслужб США убить Ким Чен Ына

Как отмечает издание, ужесточение позиции Сеула было связано с активизацией военных программ КНДР, в первую очередь, с ее успехами в разработке ядерного оружия. Однако попытки устранения Ким Чен Ына не дали результата, а нынешнее руководство Южной Кореи, как полагает газета, отказалось от таких планов.

В декабре прошлого года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент бывшего президента страны Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции и других преступлениях. В марте Конституционный суд утвердил это решение. В мае в Южной Корее прошли досрочные президентские выборы, победу на которых одержал Мун Чжэ Ин.

Ранее сообщалось, что брат северокорейского лидера Ким Чен Ына был убит в Малайзии.