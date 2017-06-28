На востоке Сирии в результате авиаудара погибли по меньшей мере 30 человек

В результате авиаудара на востоке Сирии сегодня погибли не менее 30 гражданских лиц.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, бомбы упали на поселок Доблан.

Кто именно совершил бомбардировки - неизвестно. В провинции Дейр-эз-Зор действуют как самолеты коалиции под руководством США, так и авиация сирийского правительства и России.

Читайте такжеТрамп и Макрон договорились о совместном ответе при новой химатаке в Сирии

Большая часть территории провинции Дейр-эз-Зор контролируется боевиками группировки "Исламское государство". Поселок Доблан расположен на полпути между двумя твердынями исламистов: аль-Маядин и аль-Букамаль.

По некоторым данным, в ходе авиаудара были применены кассетные бомбы. Они устроены таким образом, что при взрыве распространяют в большом радиусе меньшие взрывные устройства, однако не все они взрываются сразу, поэтому продолжают представлять угрозу для гражданского населения уже после бомбардировки.

Ранее УНИАН сообщал, что США зафиксировали подготовку еще одной химической атаки войсками режима Башара Асада в Сирии, что, вероятно, приведет к массовому убийству мирных жителей, включая детей.