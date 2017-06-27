"Счастливый билет": ИГИЛ выдает "паспорта" смертникам, по которым можно попасть в "рай"

Террористическая группировка «Исламскопае государство» начала выдачу своим сторонникам «паспортов в рай».

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Бланки попали в руки вооруженной сирийской оппозиции во время боев за освобождение Ракки.

В документе, выполненном на высоком полиграфическом уровне, содержатся цитаты из Корана на арабском и английском языках. Они призывают сторонников ИГ совершать теракты с использованием поясов смертников или заминированных автомобилей. Держателю паспорта после этого обещано попадание в рай, сообщает Daily Mail.

При этом в бланках нет места для указания персональных данных держателя.

Ракка — захваченный боевиками ИГ город в Сирии, который провозглашен ими в качестве своей столицы. Освобождение города считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США.