Египет передал Саудовской Аравии два острова в Красном море

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси в субботу, несмотря на широкую общественную критику, ратифицировал соглашение, которое уступает суверенитет над двумя необитаемыми островами в Красном море Саудовской Аравии. Об этом пишет Reuters.

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Соглашение о двух островах Красного моря было политически чувствительным для Сиси. Он рассчитывает на Саудовскую Аравию как на ключевого союзника, но в прошлом году сообщение о возможной передаче островов вызвало в Египте уличные протесты.

Парламент Египта на прошлой неделе поддержал сделку, передающую контроль над островами Тиран и Санафир Саудовской Аравии.

«Президент Абдель Фаттах аль-Сиси ратифицировал соглашение о демаркации морской границы между Арабской Республикой Египет и Королевством Саудовская Аравия», - говорится в заявлении кабинета министров.

Правительство Сиси объявило о заключении морского соглашения с Саудовской Аравией, союзником, который предоставил Египту миллионы долларов помощи, в прошлом году. Египетские и Саудовское правительства заявили, что острова являются саудовскими, но подпадают под защиту Египта.

Саудовская Аравия помогает Сиси с тех пор, как в 2013 году он сверг президента Мохамеда Мурси, принадлежавшего к группировке «Братья-мусульмане», а правовые споры по поводу сделки в Красном море стали источником напряженности между двумя странами.