Süddeutsche Zeitung: "Исламское государство" побито - но не побеждено

Взрыв мечети – это сигнал ИГ: в Ираке не будет мира. Конец халифата не означает конец террора. Джихадисты ищут новые пути и стремятся перенести террор на Запад.

Об этом пишет Пауль-Антон Крюгер в статье "Исламское государство" побито – но не побеждено", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Иракские солдаты забрались на знаменитый минарет мечети Аль-Нури в Мосуле. Они сорвали черное знамя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и подняли иракский флаг: красно-бело-черный. "Аллаху акбар" написано на нем зеленым цветом. Бог великий.

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В священный месяц Рамадан, подавляющее большинство иракцев сочли бы эту сцену подарком от Бога, будь то сунниты или шииты, христиане или курды. Так же, как известная фотография, на которой красноармейцы поднимают советский флаг над Рейхстагом в Берлине в 1945 году. Это событие могло бы стать предвестником освобождения; и символом конца террористического халифата, по крайней мере, как якобы государственного объединения в Ираке.

Появление именно таких фотографий ИГ хотело предотвратить, когда взорвало мечеть, которая была построена более 800 лет назад. Невыносимое варварство. С ее площадки почти три года назад Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат. ИГ, лучше, чем любая террористическая группировка, знает о влиянии фотографий, об использовании их для пропаганды и манипулирования людьми. Разрушение мечети – это сигнал ИГ: мира в Ираке не будет, джихадисты будут бороться на смерть и разрушат все, что имеет ценность и значение.

Террористическая группировка потеряла свою территорию – но не силу

Мечеть аль-Нури в Мосуле была достопримечательностью города, которая, как ничто другое в Ираке, символизировала сосуществование религий и этнических групп, плодотворности и богатства, которого культуры могут достичь только путем обмена.

ИГ стремится уничтожить любую жизнь, которая не подчиняется его замаскированной под религию тоталитарной идеологии. Это испытали на себе христиане между Мосулом и Эрбилем; ИГ разграбило там деревни, разрушило башни церквей. Они делят людей на истинно верующих и неверующих, и написали это на флагах – "устранить" "серую зону" сосуществования. Они стремятся расколоть общество и погрузить его в гражданскую войну: сунниты против шиитов, мусульмане против Запада.

Распад халифата как протогосударства, не означает, что эта стратегия больше не работает. Она получила новый импульс, когда шиитские ополченцы и даже правительственные силы произвольно пытали и убивали людей. И когда наемники в Сирии, обученные и оплаченные Ираном, опустошали целые регионы, полагая, что мстят за поражение имама Али в битве при Кербеле в 680 году.

Если не удастся примирить Ирак и Сирию, то ИГ, которое насчитывает более 15 000 бойцов, выживет в пустынях обеих стран. Когда-то аль-Каида в Ираке также считалась побежденной в военном отношении. Она выросла, благодаря вторжению США, которое оправдывала ложью, и поразительной некомпетентности оккупационного режима.

"Исламское государство" подготовилось

После ухода США, правительство Нури аль-Малики, в котором доминировали шииты, жестоко обращалось с суннитами, которые доминировали в Ираке до падения диктатора Саддама Хусейна. Их спровоцировали на восстание. ИГ воспользовалось им, чтобы захватить большую часть Ирака и Сирии. "Исламское государство" готовилось к прогнозируемому поражению своего "халифата", идеологически и прагматично.

Они ищут новые территории для реализации своей стратегии, и находят их на Филиппинах, возможно, в ближайшее время – в Ливии, в нестабильных регионах Сахеля, в регионе Африканского Рога, в Центральной Азии. И на Западе, в Европе, Соединенных Штатах. Преимущественно, это не вернувшиеся домой бойцы, обученные военному делу, очерствевшие, которые сейчас осуществляют там нападения; многие из них мертвы или будут убиты в ближайшие дни. Все чаще, в течение нескольких месяцев, спецслужбы наблюдали за тем, как ИГ активизировало попытки завербовать террористов прямо на Западе, в том числе и в Германии.

Они ищут неустойчивых людей, которые не находятся в центре внимания органов безопасности, в том числе женщин и детей. Виртуальный халифат по-прежнему привлекает своими простыми ответами. Только ИГ больше не просит своих адептов вступить в борьбу за халифат. Гораздо более ценными теперь становятся атаки на крестоносцев на их родине.

Это не требует наличия боевого опыта, тренировок или долгих процессов радикализации, только арендованный автомобиль, нож, украденный грузовик. Когда затем человек, ненавидящий мусульман, врезается в людей перед мечетью, ИГ становится на шаг ближе к апокалиптической борьбе между верующими и неверующими, с помощью которой он хочет спровоцировать конец света – даже если террористический халифат скоро канет в небытие.