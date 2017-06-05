Лондонская полиция установила личности трех террористов

Лондонская полиция в понедельник, 5 июня, сообщила, что установила личности трех нападавших, которые наехали фургоном на прохожих в центре британской столицы, а затем атаковали людей ножами.

Их имена обнародуют "как только это будет возможно в условиях полицейской операции", цитирует агентство dpa руководительницу правоохранителей Крессиду Дик, которая подчеркнула острую необходимость установить возможных пособников террористов, передает DW.com.

В интервью радиостанции BBC Radio она также отметила, что последние нападения в Великобритании, включая с терактом в Лондоне, не управлялись из-за границы. "Во всех последних атаках, думаю, центр контроля был внутри страны", - приводит ее слова агентство Reuters. Она добавила впрочем, что полиция постоянно отслеживает возможное режисирование нападений внешними силами.

Контртеррористические подразделения также провели обыски в двух квартирах в лондонских районах Ньюем и Баркинг и задержали "несколько" человек в рамках расследования теракта. Накануне стало известно о семи задержанных женщинах и пятерых мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. Одного из них, 55-летнего мужчину, впоследствии отпустили.

Читайте такжеОдин из лондонских террористов был марокканского происхождения и имел ирландские документы

Как сообщал УНИАН, вечером в субботу, 3 июня, в центре Лондона фургон, двигавшийся на высокой скорости, выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов. Фургон после этого проехал по Лондонскому мосту и остановился неподалеку от расположенного рядом с мостом рынке Боро-маркет. Мужчины, которые выскочили из него, напали с ножами на прохожих.

Всего, по официальным данным, погибли как минимум семь человек, десятки получили ранения. Среди погибших – двое иностранцев, граждане Франции и Канады. Среди раненых - четверо сотрудников полиции.

Полиция сообщила, что нападавших было трое, всех их убили полицейские, которые прибыли на место происшествия.

«Восемь вооруженных полицейских, по словам начальника контртеррористического подразделения Скотленд-ярда Марка Роули, сделали 50 выстрелов по нападавшим, на которых были надеты муляжи поясов смертников», - говорится в сообщении.

Ранее британская полиция заявила, что установила личности нападавших, однако пока не стала разглашать их имена. Также сообщалось, что 12 человек были арестованы в ходе следствия.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт.