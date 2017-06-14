Трамп дал зеленый свет увеличению количества военных в Афганистане

Президент США Дональд Трамп предоставил министру обороны Джеймсу Мэттису право решать, какое количество американских военных будут находиться в Афганистане. Об этом в среду, 14 июня, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на представителя правительства США, который пожелал остаться неназванным, как сообщает DW.

Такое решение даст Пентагону возможность увеличить контингент американских военных в Афганистане. По словам источника Reuters, конкретное решение об увеличении контингента еще не принято. В Пентагоне от комментариев отказались.

Читайте такжеРоссия поставляет боевикам "Талибана" в Афганистане оружие и деньги - США

Во времена президентства Барака Обамы решение о количестве американских военных в Афганистане, Сирии и Ираке обязательно согласовывались с Белым домом. В апреле этого года Трамп предоставил министру обороны право самому принимать решение о многочисленность контингента американских военных в Сирии и Ираке.

Сейчас в Афганистане находятся 8400 американских военных и еще около пяти тысяч военных из других стран НАТО. По данным СМИ, в Белом доме раздумывают над тем, чтобы отправить в эту страну от трех до пяти тысяч дополнительных военных.

Накануне глава Пентагона Мэттис заявил в комитете по вопросам вооруженных сил Сената о том, что в Афганистане не удается победить Талибан. "Мы исправим это как можно быстрее", - отметил он.

Четыре месяца назад генерал Джон Николсон, который возглавляет американский и международный военный контингент в Афганистане, заявил, что ему нужно несколько тысяч дополнительных военнослужащих.