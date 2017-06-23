Первое столкновение Терезы Мэй и ЕС - Die Welt

Об этом пишет Штефани Больцен в статье "Первое столкновение Терезы Мэй и ЕС", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В четверг вечером премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй сделала "справедливое и серьезное предложение" 27 странам ЕС. Предложение, "предоставляющее гражданам ЕС, которые переехали в Великобританию, такую степень безопасности, какая только возможна, пока они строят свою карьеру и жизнь и вносят свой вклад в наше общество".

Вопрос о том, что произойдет с более чем тремя миллионами граждан ЕС, проживающих в Великобритании после "брексита", неизменно остается одним из главных пунктов на переговорах. Консерваторы хотят предоставить им те же права, которыми пользуются британские граждане, если на момент выхода они будут проживать в Британии не менее пяти лет. Иностранцы из ЕС с более коротким сроком проживания могут подать заявку после пяти лет.

Щедрое, на первый взгляд, предложение, с помощью которого потерпевшая неудачу премьер-министр хотела создать хорошее настроение в Брюсселе. Но в предложении есть мелкий шрифт. Потому что Тереза Мэй вновь категорически выступила против того, чтобы после "брексита" Суд ЕС гарантировал соблюдение прав граждан ЕС.

Суд ЕС больше не будет отвечать за граждан ЕС

По мнению Лондона, этим должны будут заниматься только британские суды. "Мы прекратим юрисдикцию Суда ЕС. Наши законы больше не будут интерпретироваться судьями в Люксембурге", - Мэй заявила об этом еще в январе в своей программной речи Европы и, таким образом, вызвала одобрение сторонников жесткого "брексита".

После выборов 8 июня, у Мэй больше нет парламентского большинства, поэтому сейчас она пытается сформировать коалицию с партией Северной Ирландии (DUP), чтобы получить хотя бы сравнительное преимущество. Учитывая эту сложную ситуацию, она может оказаться зависимой от большого количества сторонников жесткой лини среди тори.

Но их требования в вопросах правосудия несовместимы с красной линией европейцев. Только на прошлой неделе группа Комиссии ЕС по вопросу "брексита" представила свой программный документ, который однозначно определяет постоянную юрисдикцию Суда ЕС. "Мы считаем, что судьи могут сидеть только в Люксембурге", - говорят в брюссельских кругах.

Такое требование находит отклик и среди государств-членов ЕС, и в Европарламенте. "Граждане ЕС переехали в Великобританию, полагая, что Суд ЕС гарантирует их права. Эта гарантия не может "быть отозвана задним числом", говорят в парламентских кругах.

Еще один спор о дате

Еще один спорный пункт. Лондон планирует установить 29 марта 2017 года началом отсчета для срока пребывания граждан ЕС. В этот день консервативное правительство запустило процесс выхода, задействовав статью 50. Но в Брюсселе, многие настаивают на том, что дата должна быть установлена тогда, когда британцы больше не будут членами ЕС. Следовательно, 30 марта 2019 года.

На саммите ЕС, лидеры очень осторожно отреагировали на "справедливую сделку" британцев. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала предложения "хорошим началом". Но, по ее словам, остается "еще очень много вопросов". "У нас еще много дел". Теперь нужно ждать понедельника, когда британское правительство представит свои детальные планы по этому вопросу. В то же время, на заднем плане неумолимо проходят два оговоренных года для переговоров.