В Калифорнии "отмороженный" байкер пнул ногой машину, чем устроил серьезное ДТП (видео)

15:01, 23 июня 2017
Мир
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При инциденте пострадал, по крайней мере, один человек.

Байкер ногой оттолкнул автомобиль / скриншот

Явный случай дорожного ярости вызвал ужасную цепную реакцию в Санта-Кларити, штат Калифорния.

На шоссейной дороге байкер спровоцировал серьезное ДТП после того, как ногой оттолкнул автомобиль, который двигался в соседней полосе

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При инциденте пострадал, по крайней мере, один человек.

Как сообщал УНИАН, недавно на Киевщине немецкий байкер попал в ДТП.

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