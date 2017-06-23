В Калифорнии "отмороженный" байкер пнул ногой машину, чем устроил серьезное ДТП (видео)
15:01, 23 июня 2017Мир
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При инциденте пострадал, по крайней мере, один человек.
Байкер ногой оттолкнул автомобиль / скриншот
Явный случай дорожного ярости вызвал ужасную цепную реакцию в Санта-Кларити, штат Калифорния.
На шоссейной дороге байкер спровоцировал серьезное ДТП после того, как ногой оттолкнул автомобиль, который двигался в соседней полосе
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При инциденте пострадал, по крайней мере, один человек.
Как сообщал УНИАН, недавно на Киевщине немецкий байкер попал в ДТП.
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