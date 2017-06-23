В России пациент избил врача за вопрос о татуировках

В российском Хабаровске пациент избил хирурга за вопрос о шрамах и татуировках. Об этом сообщил главный врач больницы, передают "РИА Новости".

"Вчера вечером в приемное отделение больницы обратился мужчина с жалобами на боли в животе. Во время осмотра врач задал вопрос о многочисленных шрамах и татуировках, присутствовавших на теле пациента. Но тот вышел из себя и набросился на доктора, кинул в него стул. Врач попытался уйти от конфликта и выбежал в коридор, но пациент его догнал, повалил на пол и избил", - рассказал главврач.

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Он отметил, что доктора увезли на "скорой" в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму, вывих плеча, ссадины и ушибы. Хирург долгое время теперь не сможет работать.

"Во время происшествия "тревожной кнопкой" был вызван наряд полиции, они увезли буйного пациента. Находился ли он под действием каких-либо веществ, мы не знаем, но определенные внешние признаки измененного сознания у него были", - также добавил врач.

Напомним, ранее в Одессе арестовали боксера, избившего без причины шестерых прохожих.