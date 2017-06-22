В Москве во время строительства подземных коммуникаций погибли пять человек, в том числе два гражданина Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении Следственного комитета по городу Москва, ЧП произошло при выполнении работах на улице Боженко.

По предварительном данным, работы производили шесть человек, пятеро из которых погибли на месте. Среди жертв оказались двое граждан Киргизии, двое граждан Украины и один гражданин РФ.

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На месте происшествия было установлено, что в результате пренебрежения мерами технической безопасности при строительстве подземных коммуникаций шесть строителей «Мосэкострой» отравились, предположительно, парами метана.

По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются возможные очевидцы. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.